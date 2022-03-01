В Твери определено 38 мест продажи живых цветов к 8 Марта

Продавать живые цветы будут во всех районах города
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
На улицах Твери в преддверии 8 Марта будет организована торговля живыми цветами.Точки продаж определила администрация города.
Места продаж будут организованы во всех районах города с 4 по 8 марта с 8:00 до 19:00 часов.
- пр-т Волоколамский, у д. 2/20 (пересечение с пр-том Победы);
- ул. Новоторжская, у д. 14/30;
- ул. Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева);
- пр-т Чайковского, у д. 24/2б (остановка);
- пр-т Чайковского, у д. 86;
пр-т Победы, у д. 2б.
- ул. Вагжанова, у д. 2а;
- ул. Резинстроя, у д. 8, к. 1;
- бульвар Гусева, у д. 14, к. 3;
- ул. Можайского, у д. 58 (пересечение с бульваром Гусева);
- ул. Можайского, у д. 61;
- ул. Можайского, у д. 63;
- ул. Фадеева, у д. 20;
- пр-т Победы, пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;
- Бурашевское шоссе, у д. 36 (у ТЦ «Айсберг»);
- пр-т Победы, у д. 45/28;
- пр-т Победы, у д. 46/30;
- пр-т Победы, у д. 47;
- пр-т Победы, у д. 48/29.
- ул. Бориса Полевого, у д. 19а;
- ул. Дружинная, у д. 12;
- пр-т Калинина, между д. 11 и 13, к. 1;
- бульвар Профсоюзов, у д. 2а;
- пр-т Калинина, у д. 14;
- пр-т Ленина, у д. 17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной).
- ул. Горького, напротив д. 19 (сквер у фонтана);
- ул. Горького, у д. 136/6;
- пос. Литвинки, у д. 30;
- пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д. 17;
- ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 20;
- ул. Паши Савельевой (остановка «улица Фрунзе»);
- ул. Туполева, у д. 111а;
- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);
- шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);
- ул. Паши Савельевой, у д. 21, пересечение с ул. Хромова;
- бульвар Молодежный, напротив д. 4;
- ул. 2-я Красина (остановка напротив д. 78);
- ул. Академика Туполева, у д. 109.
Во всех районах будут также организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли и продажи цветов в несогласованных местах.
Нарушителей ждет административная ответственность.