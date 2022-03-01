В Твери определено 38 мест продажи живых цветов к 8 Марта

Продавать живые цветы будут во всех районах города Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На улицах Твери в преддверии 8 Марта будет организована торговля живыми цветами.Точки продаж определила администрация города.

Места продаж будут организованы во всех районах города с 4 по 8 марта с 8:00 до 19:00 часов.

Места продаж

Центральный район:

- пр-т Волоколамский, у д. 2/20 (пересечение с пр-том Победы);

- ул. Новоторжская, у д. 14/30;

- ул. Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева);

- пр-т Чайковского, у д. 24/2б (остановка);

- пр-т Чайковского, у д. 86;

пр-т Победы, у д. 2б.

Московский район:

- ул. Вагжанова, у д. 2а;

- ул. Резинстроя, у д. 8, к. 1;

- бульвар Гусева, у д. 14, к. 3;

- ул. Можайского, у д. 58 (пересечение с бульваром Гусева);

- ул. Можайского, у д. 61;

- ул. Можайского, у д. 63;

- ул. Фадеева, у д. 20;

- пр-т Победы, пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;

- Бурашевское шоссе, у д. 36 (у ТЦ «Айсберг»);

- пр-т Победы, у д. 45/28;

- пр-т Победы, у д. 46/30;

- пр-т Победы, у д. 47;

- пр-т Победы, у д. 48/29.

Пролетарский район:

- ул. Бориса Полевого, у д. 19а;

- ул. Дружинная, у д. 12;

- пр-т Калинина, между д. 11 и 13, к. 1;

- бульвар Профсоюзов, у д. 2а;

- пр-т Калинина, у д. 14;

- пр-т Ленина, у д. 17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной).

Заволжский район:

- ул. Горького, напротив д. 19 (сквер у фонтана);

- ул. Горького, у д. 136/6;

- пос. Литвинки, у д. 30;

- пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д. 17;

- ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 20;

- ул. Паши Савельевой (остановка «улица Фрунзе»);

- ул. Туполева, у д. 111а;

- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);

- шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);

- ул. Паши Савельевой, у д. 21, пересечение с ул. Хромова;

- бульвар Молодежный, напротив д. 4;

- ул. 2-я Красина (остановка напротив д. 78);

- ул. Академика Туполева, у д. 109.

Во всех районах будут также организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли и продажи цветов в несогласованных местах.

Нарушителей ждет административная ответственность.