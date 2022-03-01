В Тверской области на стерилизацию бездомных животных и зооприюты будут выделять гранты

Проблема нехватки или полного отсутствия в городах госприютов для бездомных животных актуальна не только для нашего региона, но и для всей России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании областного правительства, которое 1 марта провёл губернатор Игорь Руденя, вновь рассматривался вопрос организации цивилизованной системы обращения с безнадзорными животными в регионе.

Областное правительство летом прошлого года объявило о планах по созданию обустроенных приютов для бездомных собак и кошек в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Причем эти приюты передадут в ведение некоммерческих организаций зоозащитников с опытом подобной работы.

Как уточняет пресс-служба областного правительства, за отлов, чипирование и доставку безнадзорных животных в приюты будет отвечать Государственная инспекция по ветеринарии региона. Все действия будут проводиться гуманными способами, не приводящими к увечьям и гибели собак и кошек.

В приюте братьев наших меньших будут стерилизовать и вакцинировать или лечить от всяких болезней. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если хозяева не найдутся, по истечении 20 дней неагрессивных животных вернут на улицу. Остальные животные останутся жить в приюте.

На все эти мероприятия некоммерческим организациям и предоставят гранты из областного бюджета. Информация об отборе на получение грантов будет размещаться на сайте Госинспекции по ветеринарии Тверской области.

Вот только пока не ясно, когда создадут и откроют обещанные приюты.