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Экономика1 марта 2022 14:42

В Тверской области разработают пакет мер дополнительной поддержки бизнеса

Такое поручение дал глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Правительство региона собирается принять меры дополнительной поддержки предпринимателей.

Правительство региона собирается принять меры дополнительной поддержки предпринимателей.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Губернатор Игорь Руденя поручил областному министерству экономического развития до 4 марта разработать первый пакет мер дополнительной поддержки реального сектора экономики региона. К этому делу привлекут в том числе представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- В условиях внешнего давления на нашу страну одной из ключевых государственных задач становится поддержка экономической активности. Нашим предприятиям, малому и среднему бизнесу необходимо дополнительное внимание для поддержки динамики развития, - отметил Игорь Руденя.

Накануне правительство региона по поручению губернатора приняло решение не повышать ставки по займам, которые выдают в регионе бизнесменам Фонд содействия предпринимательству и Фонд развития промышленности.

- Сейчас готовятся решения по выделению дополнительных средств для новых проектов по кредитованию и выдаче гарантий для бизнеса, – прокомментировал глава региона. - Будет также составлен перечень стратегических предприятий, как мы делали в начале пандемии коронавируса, имеющих особое значение для региональной и муниципальных экономик. Наша задача - поддержать производства, чтобы они могли выпускать конкурентную продукцию и не повышать цены на товары и услуги.

Подать заявку на получение займа предприниматели могут по телефону 8-800-200-11-69 или непосредственно в центре «Мой бизнес» по адресу: Тверь, проспект Победы, 14.