Два тверских региональных фонда сохранят существующие ставки по займам для бизнеса

Решение принято в областном правительстве по поручению губернатора. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Правительством Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени принято решение не повышать ставки по займам, которые выдают бизнесменам региональные Фонд содействия предпринимательству и Фонд развития промышленности.

- Напомним, сегодня Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это обоснованное решение в изменившихся экономических реалиях поможет сохранить сбережения граждан страны. Однако это может стать серьезной нагрузкой для предпринимателей, которые планировали использовать кредитные средства. Чтобы поддержать бизнес, принято решение не повышать процентные ставки по займам. Это касается и ставок по действующим займам - они остаются без изменений, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Подать заявку на получение займа предприниматели могут по телефону 8-800-200-11-69 или непосредственно в центре «Мой бизнес» по адресу: Тверь, проспект Победы, 14.

В 2021 году областной Фонд содействия предпринимательству оформил займы на более 619 млн рублей, поручительства - на 534 млн рублей. Это рекордные суммы за все годы его работы.

Фондом развития промышленности за прошлый год выдано 276 млн рублей займов за счет средств регионального бюджета. В основном по самой востребованной программе - «Оборотный капитал».