Чучело Масленицы в Тверской области сожгут 6 марта

Масленичная неделя началась 28 февраля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Масленичная неделя началась в понедельник, 28 февраля, и продлится до 6 марта. С 7 марта начинётся Великий пост.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим на помин души усопших родственников.

Во вторник ходили на смотрины. Молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу.

В среду зять ходил к теще на блины.

С четверга начиналась Широкая Масленица. Прекращались домашние дела, и начиналось веселье.

В пятницу зять звал тёщу на блины.

В субботу молодые невестки собирались на последки с золовками - родственницами и сестрами мужа.

Прощеное Воскресенье. Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга. В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.

В тот же день сжигали чучело Масленицы, провожали зиму и встречали весну.