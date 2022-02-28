Чучело Масленицы в Тверской области сожгут 6 марта

Масленичная неделя началась 28 февраля
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Масленичная неделя началась в понедельник, 28 февраля, и продлится до 6 марта. С 7 марта начинётся Великий пост.
Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим на помин души усопших родственников.
Во вторник ходили на смотрины. Молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу.
В среду зять ходил к теще на блины.
С четверга начиналась Широкая Масленица. Прекращались домашние дела, и начиналось веселье.
В пятницу зять звал тёщу на блины.
В субботу молодые невестки собирались на последки с золовками - родственницами и сестрами мужа.
Прощеное Воскресенье. Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга. В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.
В тот же день сжигали чучело Масленицы, провожали зиму и встречали весну.