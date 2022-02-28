Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 10:39

Лжепрокурор обманул жительницу Твери в телефонном разговоре

Женщина лишилась 60 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенники обманули женщину на 60 000 рублей

Мошенники обманули женщину на 60 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

47-летняя жительница Твери обратилась в полицию с заявлением о совершенном мошенничестве. Заявительнице позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником прокуратуры.

Звонивший сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются похитить деньги с ее счета. Для сохранности средств их надо перевести на безопасный счет. Женщина поверила и отправила мошеннику 60 000 рублей через банкомат.

Затем связь прервалась, потерпевшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.