Лжепрокурор обманул жительницу Твери в телефонном разговоре

Мошенники обманули женщину на 60 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

47-летняя жительница Твери обратилась в полицию с заявлением о совершенном мошенничестве. Заявительнице позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником прокуратуры.

Звонивший сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются похитить деньги с ее счета. Для сохранности средств их надо перевести на безопасный счет. Женщина поверила и отправила мошеннику 60 000 рублей через банкомат.

Затем связь прервалась, потерпевшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.