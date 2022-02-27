Отмечает юбилей Герой Социалистического Труда Евгений Яковлев, внедривший передовую систему выращивания льна в Тверской области

Герой Социалистического Труда Евгений Алексеевич Яковлев отмечает 85-летие. Фото: ПТО

27 февраля 85-летие отмечает Герой соцтруда Евгений Алексеевич Яковлев.

Евгений Алексеевич руководил хозрасчетным звеном в опытно-производственном хозяйстве им. Ленина ВНИИ льна. Одними из первых механизаторы звена Яковлева освоили льнокомбайны, внедрили поточную технологию на возделывании льна и других культур. Это был огромный прорыв в механизации трудоемкого сельскохозяйственного производства. Звено Яковлева регулярно собирало рекордные урожаи льна.

За большой вклад в развитие льноводства в 1975 году Евгений Алексеевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина Золотой медали «Серп и Молот». Также Евгений Яковлев награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

В 1978 году Евгений Алексеевич стал председателем колхоза «Путь к коммунизму». Глубокие знания, опыт и организаторский талант позволили ему вывести хозяйство в число лучших.

«Невозможно переоценить Ваш вклад в сохранение и развитие традиций аграрной отрасли. Сегодня Ваш пример мобилизует новое поколение профессионалов на свершения в интересах родной страны. Зарождает энтузиазм в нашей молодежи», – говорится в поздравительном адресе за подписью губернатора Игоря Рудени.