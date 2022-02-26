В Твери открыли проезд по Октябрьскому проспекту

Ремонтные работы на участке завершены Фото: vk.com/yuzhny69

В Твери 26 февраля сняли ограничения на проезд по Октябрьскому проспекту у дома №49А.

- Выезд с улицы Королева на Октябрьский проспект открыли. Правда, место где производились ремонтные работы, выложено плитами, - сообщили водители в группе "Подслушано в Южном. Тверь".

Напомним, что участок был закрыт для проезда в связи с коммунальными работами. Первоначальный срок был указан - 11 марта, но ремонт завершили раньше срока. Но еще потребуется время на восстановление дорожного полотна.