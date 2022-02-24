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Общество24 февраля 2022 15:36

В Твери до 11 марта перекроют участок Октябрьского проспекта

У дома №49 будут проводиться коммунальные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекрыли участок Октябрьского проспекта

В Твери перекрыли участок Октябрьского проспекта

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери ограничено движение и парковка транспорта по Октябрьскому проспекту в районе дома №49А с 15:00 дня 24 февраля до 23:00 вечера 11 марта 2022 года.

На участке будут проводиться коммунальные работы ООО "Тверь Водоканал".

Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Октябрьский проспект в районе дома №49А. Установлены соответствующие дорожные знаки.

Будьте внимательны и осторожны!