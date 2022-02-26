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Общество26 февраля 2022 14:45

В торговой точке Бологое Тверской области проверили овощи и фрукты

Выявлены нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В торговой точке фрукты не прошли проверку

В торговой точке фрукты не прошли проверку

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорное мероприятие в торговой точке в городе Бологое.

В ходе мониторинга был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с гранатами, хурмой из Азербайджанской Республики; яблоками из Молдовы; мандаринами из Турции.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.