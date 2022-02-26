В торговой точке Бологое Тверской области проверили овощи и фрукты

В торговой точке фрукты не прошли проверку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорное мероприятие в торговой точке в городе Бологое.

В ходе мониторинга был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с гранатами, хурмой из Азербайджанской Республики; яблоками из Молдовы; мандаринами из Турции.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.