Бежецкий межрайонный суд стал лучшим судом Тверской области

В Тверской области выбрали лучший суд Фото: архив "КП"

В Верхневолжье 21 февраля, на совещании судей, которое провел председатель Совета судей Тверской области Борис Райкес, подвели итоги конкурса "Лучший суд Тверской области".

По итогам работы за 2021 год лучшим судом признан Бежецкий межрайонный суд Тверской области, который возглавляет Федор Прохоров.

- Победитель традиционно получает переходящую статую богини правосудия Фемиды. Статуя размещается в фойе суда-победителя, предусмотрена и табличка на постаменте с названием отличившегося суда, - сообщает пресс-служба Тверского областного суда.

Второе место - у Московского районного суда города Твери, в котором председательствует Наталья Туруткина. Третье место было решено не присуждать.

Среди малосоставных судов первое место у Старицкого районного суда Тверской области, председатель – Ирина Беляева.