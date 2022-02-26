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Общество26 февраля 2022 10:40

Предприниматель в Тверской области оштрафован за продажу игрушек и продуктов без маркировки

Наказание составило 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверку торговой точки провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку торговой точки провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований при обороте продуктов питания.

Установлено, что в поселковом магазине в Сандово осуществляется продажа мясной продукции без маркировки, а также розничная продажа игрушек без соответствующих сертификатов.

Прокурором в отношении торговой организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Руководителю организации внесено представление, после его рассмотрения нарушения устранили.