Предприниматель в Тверской области оштрафован за продажу игрушек и продуктов без маркировки

Проверку торговой точки провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований при обороте продуктов питания.

Установлено, что в поселковом магазине в Сандово осуществляется продажа мясной продукции без маркировки, а также розничная продажа игрушек без соответствующих сертификатов.

Прокурором в отношении торговой организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Руководителю организации внесено представление, после его рассмотрения нарушения устранили.