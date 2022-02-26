Предприниматель в Тверской области оштрафован за продажу игрушек и продуктов без маркировки

Проверку торговой точки провела прокуратура Фото: архив "КП"
Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований при обороте продуктов питания.
Установлено, что в поселковом магазине в Сандово осуществляется продажа мясной продукции без маркировки, а также розничная продажа игрушек без соответствующих сертификатов.
Прокурором в отношении торговой организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.
Руководителю организации внесено представление, после его рассмотрения нарушения устранили.