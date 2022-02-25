Инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику на трассе под Тверью

Инспекторы ГИБДД помогли дальнбойщику на трассе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инцидент произошел 24 февраля на трассе М-10 в Калининском районе Тверской области.

Инспекторы ДПС Максим Шумский и Владлен Точилин при несении службы на маршруте патрулирования, заметили на обочине большегруз, лежащий на боку.

Около машины находился 47-летний водитель, который пояснил, что в прицепе перевозит ценный груз, поэтому бросить машину на трассе не может.

Сотрудники предложили мужчине горячую еду, уточнили его состояние, проинформировали, как правильно эвакуировать автомобиль с места ДТП, обеспечили безопасность при эвакуации и дальнейшей транспортировке большегруза.