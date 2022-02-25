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Общество25 февраля 2022 12:47

Тверских водителей проверят на трезвость

Рейд пройдет в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 25 по 27 февраля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

ГИБДД призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .