После обращения граждан к губернатору в Тверской области построят спортплощадку и отремонтируют КДЦ

Губернатор провел прием граждан в областном правительстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

25 февраля губернатор Игорь Руденя провел прием граждан. В том числе у нему обратились за содействием в обустройстве детской спортплощадки в поселке Овсище Вышневолоцкого городского округа и ремонтом крыши Изоплитовского культурно-досугового центра в Конаковском районе.

В поселке Овсище проживает более 260 человек, а в Овсищенской основной школе и дошкольном отделении обучается и воспитывается около 30 детей. Им нужна спортплощадка.

По поручению губернатора, вопрос будет решен. На площадке установят тренажеры, и другое спортивное оборудование, а также - карусели, игровой комплекс, песочный дворик, избушку Бабы-Яги и качели. Открыть спортплощадку запланировано в августе.

В поселке Изоплит Конаковского района отремонтируют кровлю местного КДЦ.

Здание центра было построено в 1953 году. Из-за неудовлетворительного состояния кровли в 2021 году КДЦ закрыли, а ведь там действовало несколько творческих студий и коллективов.

В рамках капремонта необходимо провести ряд серьезных работы. Предполагается, что их составит порядка 10,5 млн рублей.

Как сообщил губернатор, средства на ремонт выделены, осталось найти хорошего подрядчика.

Также Игорь Руденя сегодня откликнулся на просьбу детской писательницы Гайды Лагздынь.