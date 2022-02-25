Губернатор Тверской области откликнулся на просьбу детской писательницы помочь издать ее книги

Во время личного приема у губернатора. Фото: ПТО

25 февраля известная тверская писательница, член Тверского областного отделения «Союза писателей России» Гайда Лагздынь попросила губернатора Игоря Руденю помочь ей с изданием ее новых книг для детей.

Гайда Рейнгольдовна рассказала, что книги будут включать в себя стихотворения на различные темы: «Логопедическая азбука», «Чисто-скоро-говорильная азбука», «Азбука цветов», «Природная», «Вежливая азбука», «Птицы», «Животные в природе», «По профессиям».

Игорь Руденя отреагировал положительно - глава региона поручил издать тираж новых книг писательницы к началу нового учебного года и передать их в школьные библиотеки и детские сады Верхневолжья.

Гайда Рейнгольдовна более 30 лет преподавала химию и биологию в школе. В 1966 годку опубликовала первые стихи. В 1975 году выпустила первую книгу.

Всего издано свыше 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки для детей переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.