Замдиректора и начальника участка МУПа из Конаково Тверской области будут судить за взятку в 500 тысяч рублей

Фигурантов дела о крупной взятке задержали в январе 2022 года. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замдиректора и начальника канализационного участка МУП «Водное хозяйство» города Конаково. В январе 2022 года оба фигуранта были задержаны.

По версии следствия, с ноября 2019 года по январь 2020 года должностные лица вымогали взятку в размере 500 тысяч рублей у местного предпринимателя, занимавшегося продажей автозапчастей. Получить из этой суммы они успели 425 тысяч рублей.

Предприниматель имел большие долги перед МУПом - около 4 млн рублей, кроме того, он самовольно присоединил свой магазин к системе холодного водоснабжения. За бездействие и сокрытие этих фактов от директора МУПа и вымогались деньги.

Фигурантов обвиняют в получении взятки в крупном размере, с вымогательством, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура Тверской области сообщает, что после вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Конаковский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.