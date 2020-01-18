Замдиректора МУПа в Тверской области задержан за взятку
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в рамках возбужденного по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД, уголовного дела по подозрению в получении взятки задержаны заместитель директора по доверенности МУП "Водное хозяйство" МО "Городское поселение город Конаково" и начальник участка данного предприятия.
По версии следствия, в период с 20 декабря 2019 по 17 января 2020 года начальник участка МУП "Водное хозяйство", действуя по предварительному сговору с заместителем директора по доверенности предприятия, лично получил от индивидуального предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей. Предприниматель самовольно пользовался централизованными сетями водоснабжения и водоотведения и накопил долг.
Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.
- Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU