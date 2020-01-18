Замдиректора МУПа в Тверской области задержан за взятку

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:53:39+03:00

В настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в рамках возбужденного по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД, уголовного дела по подозрению в получении взятки задержаны заместитель директора по доверенности МУП "Водное хозяйство" МО "Городское поселение город Конаково" и начальник участка данного предприятия.

По версии следствия, в период с 20 декабря 2019 по 17 января 2020 года начальник участка МУП "Водное хозяйство", действуя по предварительному сговору с заместителем директора по доверенности предприятия, лично получил от индивидуального предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей. Предприниматель самовольно пользовался централизованными сетями водоснабжения и водоотведения и накопил долг.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.

- Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU