2020-01-18T15:53:39+03:00
Происшествия

Замдиректора МУПа в Тверской области задержан за взятку

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВ настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в рамках возбужденного по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД, уголовного дела по подозрению в получении взятки задержаны заместитель директора по доверенности МУП "Водное хозяйство" МО "Городское поселение город Конаково" и начальник участка данного предприятия.

По версии следствия, в период с 20 декабря 2019 по 17 января 2020 года начальник участка МУП "Водное хозяйство", действуя по предварительному сговору с заместителем директора по доверенности предприятия, лично получил от индивидуального предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей. Предприниматель самовольно пользовался централизованными сетями водоснабжения и водоотведения и накопил долг.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.

- Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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