В Тверской области против коронавируса вакцинировано 350 подростков

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Двухкомпонентной вакциной Спутник М привто 350 подростков. Всего, по данным на 24 февраля, прививку сделали 669 524 человека. За сутки - 102.

Вакцинация детей от 12 лет проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.