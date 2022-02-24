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Здоровье24 февраля 2022 9:50

В Тверской области против коронавируса вакцинировано 350 подростков

Продолжается вакцинация населения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается прививочная кампания

В Тверской области продолжается прививочная кампания

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Двухкомпонентной вакциной Спутник М привто 350 подростков. Всего, по данным на 24 февраля, прививку сделали 669 524 человека. За сутки - 102.

Вакцинация детей от 12 лет проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.