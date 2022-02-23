Цветы к Обелиску Победы возложили фронтовики и губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

23 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. В память о погибших защитниках Родины к подножиям Обелиска Победы и стелы «Город воинской славы» были возложены цветы.

В церемониях участвовал губернатор Игорь Руденя, главными гостями торжеств были фронтовики - Иван Петрович Афанасьев, Иван Евгеньевич Кладкевич и Спартак Андреевич Сычёв.

В Твери прошли торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Фото: ПТО

«Нужно гордиться, что у нас есть такой праздник, что у нас такая большая Родина с прекрасными людьми, со своими традициями», - отметил Иван Евгеньевич Кладкевич.

У стелы «Город воинской славы» память павших присутствующие почтили минутой молчания. А на площади Победы состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

У стелы «Город воинской славы» состоялась минута молчания. Фото: ПТО

«Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за родную землю, отстаивали право России быть единой, сильной, суверенной страной. Преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны проявил величайшие мужество и силу духа. Своим подвигом, каждым днём жизни ветераны Великой Отечественной показали, что высшей ценностью для нашего народа являются чувство долга, любовь к Родине, труд во имя Отчизны», - отметил глава региона.

В Твери прошли торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Фото: ПТО

Также в этот день цветы принесли к подножию памятника воинам-интернационалистам.

Участие в возложениях цветов приняли также сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, представители общественных и молодёжных организаций.