В Тверской области за сутки коронавирусом заболели ещё 1157 человек и 9 умерли

Госпитализированы за минувшие сутки 173 заразившихся. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб обновил статистику коронавируса в Тверской области на 23 февраля 2022 года.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 989 случаев заражения (+ 1157 за последние сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 173 заразившихся. Умерли от коронавируса за сутки девять человек, с начала пандемии скончались 2506 человек.

Выздоровели 93432 пациента (+44 за сутки). На карантине находятся 45051 заболевших, (+1104 за сутки).

В Твери с начала пандемии всего зафиксировано 49 435 случаев заражения коронавирусом (+389 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число лабораторных исследований достигло 1 767 506, за последние сутки их проведено 5434.

По данным федерального регистра вакцинировано 669 416 человек, в том числе за сутки – 608 человек.