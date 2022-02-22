Общественные организации Твери и Тверской области окажут помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Тверская области готова принять беженцев из ДНР и ЛНР Фото: Александр КОЦ

Эвакуированные жители из ЛНР и ДНР приезжают в Тверскую область. Помощь людям окажут общественные организации региона.

- Тверская область готова принять жителей Донбаса, примем все меры, чтобы обеспечить наших соотечественников теплом и заботой. Дети смогут продолжить учебу, а самое главное спокойно спать по ночам, - написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Юлия Саранова. - Когда в 2014 году люди эвакуировались из зоны боевых действий, тверские волонтеры, сотрудники МЧС встречали их на вокзале, помогали разместиться, собрать вещи первой необходимости. У нас в регионе много неравнодушных людей, тогда мы прошли этот путь и сейчас мы тоже сможем, есть опыт, есть ресурсы.

По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе разработан план первоочередных мероприятий по поддержке прибывающих граждан. Жителям Донбасса будет обеспечено проживание в пунктах временного размещения на базе учреждений Твери и других городов области. Им также предоставят предметы первой необходимости.