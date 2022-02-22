В Тверской области окажут помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В областном правительстве обсудили вопрос организации помощи беженцам. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Оказание поддержки жителям Донбасса, прибывающим на территорию тверского региона, рассмотрено 22 февраля на заседании областного правительства.

- Вчера состоялось заседание Совета Безопасности РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Высказана однозначная позиция о признании независимости республик ДНР и ЛНР. Полностью поддерживаем решение Президента и считаем, что сегодня это необходимость. Жители этих территорий являются для нас близкими людьми. Мы всегда жили в интеграции и работали вместе. Сейчас они оказались в сложной ситуации, у нас есть возможность подтвердить это делами. К нам прибывает первая группа жителей Донбасса - это женщины с детьми, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства уточняет, что по поручению главы региона разработан план первоочередных мероприятий по поддержке прибывающих граждан:

- Жителям Донбасса будет обеспечено проживание в пунктах временного размещения на базе учреждений Твери и других городов области. Им также предоставят предметы первой необходимости.

- Для малышей предоставим наборы для новорожденных, учащимся выдадим школьную форму и другие необходимые вещи. Ребята также пойдут в школы, а их мамам и бабушкам поможем трудоустроиться на территории региона. Кроме того, будем работать над тем, чтобы молодые, перспективные жители республик остались у нас для постоянного проживания, - отметил Игорь Руденя.