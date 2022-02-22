В Твери собирают предложения по благоустройству общественных зон Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Продолжается сбор предложений от жителей Твери по благоустройству общественных зон в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Рейтинговое голосование будет проводиться с 15 апреля по 31 мая. Общественной комиссией администрации города уже сформирован перечень из 18 территорий.

До 24 февраля все желающие могут направить на электронную почту oksstroy2018@yandex.ru свои предложения. Инициативы могут быть учтены при разработке дизайн-проектов при планировании работ на 2023 год.