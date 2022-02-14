Жители Твери могут предложить проекты благоустройства общественных зон

Благоустраивать общественные зоны будут в 2023 году Фото: администрация Твери

В Твери с 14 февраля начался сбор предложений от жителей города по благоустройству общественных зон. Работы будут проводиться в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

На сегодняшний день общественная комиссия администрации города сформироваля перечень из 18 территорий, которые этой весной будут представлены на выбор жителям.

Рейтинговое голосование будет проводиться с 15 апреля по 31 мая. Благоустройстово территорий - в 2023-м.

- В настоящее время проходит сбор предложений от горожан, которые могут быть учтены при разработке дизайн-проектов, - сообщает администрация.

Список територий

Центральный район:

- Береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта от моста в створе Свободного переулка до торгового центра «Олимп», включая лестницы;

- Набережная Степана Разина;

- Набережная реки Волга от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный»;

- Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину);

- Улица Трехсвятская;

- Парк Победы.

Заволжский район:

- Улица Благоева на пересечении с улицей Горького;

- Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса, 2 этап выполнения работ);

- Бульвар Молодежный;

- Улица Соминка;

- Земельный участок, расположенный между МОУ СОШ № 47 и Дворцом культуры в поселке Литвинки города Твери.

Московский район:

- Зеленая зона на бульваре Гусева (от улицы Можайского до улицы Королева);

- Бобачевская роща;

- Земельный участок между МОУ СОШ № 33 и № 39.

Пролетарский район:

- Сквер между домом 8 и домом 10 на проспекте Корыткова;

- Улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»);

- Продолжение Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань);

- Парк Текстильщиков.

Предложения принимаются по электронной почте: oksstroy2018@yandex.ru до 24 февраля.