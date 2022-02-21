Жителя Твери будут судить за попытку изнасилования девушки

Уголовное дело направлено в суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преступление было совершено в мае 2021 года в районе станции Дорошиха в Твери. Пьяный мужчина попытался изнасиловать девушку. При себе у мужчины был нож, которым он угрожал потерпевшей.

Тверичанка смогла отбиться от нападавшего, обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицию.

Злоумышленника задержали.

Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении фигуранта завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.