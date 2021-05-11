В Твери девушку угрожал изнасиловать ранее судимый мужчина

В Твери в районе станции Дорошиха ранее судимый мужчина напал на девушку. Фото: принтскрин Google Maps.

По данным правоохранительных органов, 10 мая около 22:00 на 22-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы, напал сзади вооружённый мужчина. В руке у него предположительно был нож. Свою жертву тверичанин потащил в кусты, но тверичанка смогла отбиться, выбежать на дорогу и позвать на помощь. Проходившие мимо жители вспугнули нападавшего и вызвали полицию.

У пострадавшей остались порезы. Её жизни ничто не угрожает.

По горячим следам оперативники вместе с кинологом с собакой задержали мужчину. Его доставили в отдел полиции. Установили, что это 32-летний ранее судимый житель Твери.

– На данный момент собирают материалы, чтобы направить в Следственный комитет, который примет решение, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тверской области.