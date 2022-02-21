В Тверской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Тверской области разыскивают пропавшую девушку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы деревни Савцино. 16-летняя девушка в ночь на 21 февраля покинула место жительства и до настоящего времени не вернулась.

На место выезжали следователь и полиция. Опрошены родственники, устанавливается круг общения девушки, ведутся поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.