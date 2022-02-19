Олимпийская чемпионка из Твери Наталья Непряева побежит в гонке на 30 километров

Наталья Непряева на лыжне. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva/

Олимпийская чемпионка из Твери Наталья Неряева 20 февраля побежит в гонке на 30 километров свободным стилем. Это финальная дисциплина для наших лыжниц на Олимпиаде в Пекине.

Старт гонок запланирован на 9:30 по московскому времени.

Но во сколько реально начнутся гонки и какова будет протяжённость дистанции, станет известно непосредственно перед стартом.

Напомним, сегодня, 19 февраля, старт мужской гонки на 50 километров из за погоды — мороза и сильного ветра, - был задержан на час, а затем и дистанция сокращена до 28,4 километра (четыре круга по 7,1 км.)

На сегодня Наталья Непряева, уроженка Твери, но которая сейчас представляет Архангельскую область, обладательница всего комплекта олимпийских медалей Олимпиады-2022 — золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте.

Её мама, которая была и первым тренером Натальи, считает, что она пойдёт за победой.