Обстоятельства гибели людей при пожаре в Тверской области выясняют следователи

Пожар произошел в заброшенном доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту пожара, который унес жизни людей.

ЧП произошло 17 февраля в заброшенном двухэтажном доме на улице Карла Либкнехта. В огне погибли два человека, еще троих спасли пожарные.

В ходе осмотра следователем места происшествия установлено, что дом - нежилой, пристанище в нем нашли бомжи.

- Для выяснения точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы, для установления причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в персс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.