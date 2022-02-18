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Общество18 февраля 2022 11:14

Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки автобусов

Выявлено 10 нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 11 по 17 февраля, проверено 43 автобуса, выявлено 10 нарушений.

В частности, водители перевозили пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.