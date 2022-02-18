Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 11 по 17 февраля, проверено 43 автобуса, выявлено 10 нарушений.

В частности, водители перевозили пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.