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Дом. Семья18 февраля 2022 11:00

Медвежат из Вологодской области назвали Чук и Гек

Малыши проходят реабилитацию в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Медвежата охотнее едят и набирают вес Фото: vk.com/obrcrussia

Медвежата охотнее едят и набирают вес Фото: vk.com/obrcrussia

Медвежата из Вологодской области идут на поправку. Об этом в соцсети рассказали биологи Пажетновы 18 февраля.

Медвежьих малышей 9 февраля привезли на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе. Поначалу биологи были обеспокоены состоянием здоровья новых подопечных: медвежата неохотно ели и плохо набирали вес, у одного медвежонка был сильно оцарапан нос. Но наладилось.

- Медвежата крепнут, более охотно едят и уже пытаются вставать на лапы, - порадовали в Центре.

Имена воспитанникам выбирали на родине - в Вологодской области. Народным голосованием решили назвать их Чук и Гек. У Чука - большие белые пятнышки на шее, а у Гека - целый "воротничок".

В Центре косолапые будут проходить реабилитацию до самой осени, чтобы потом вернуться в родные леса.

У Чука - большие белые пятнышки на шее, а у Гека - целый "воротничок" Фото: vk.com/obrcrussia

У Чука - большие белые пятнышки на шее, а у Гека - целый "воротничок" Фото: vk.com/obrcrussia