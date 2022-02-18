Медвежат из Вологодской области назвали Чук и Гек

Медвежата охотнее едят и набирают вес Фото: vk.com/obrcrussia

Медвежата из Вологодской области идут на поправку. Об этом в соцсети рассказали биологи Пажетновы 18 февраля.

Медвежьих малышей 9 февраля привезли на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе. Поначалу биологи были обеспокоены состоянием здоровья новых подопечных: медвежата неохотно ели и плохо набирали вес, у одного медвежонка был сильно оцарапан нос. Но наладилось.

- Медвежата крепнут, более охотно едят и уже пытаются вставать на лапы, - порадовали в Центре.

Имена воспитанникам выбирали на родине - в Вологодской области. Народным голосованием решили назвать их Чук и Гек. У Чука - большие белые пятнышки на шее, а у Гека - целый "воротничок".

В Центре косолапые будут проходить реабилитацию до самой осени, чтобы потом вернуться в родные леса.