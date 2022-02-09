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Дом. Семья9 февраля 2022 7:40

В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области привезли первых в этом году воспитанников

Двое медвежат остались сиротами в Вологодской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В центр доставили двух медвежат из Вологодской области Фото: vk.com/obrcrussia

В центр доставили двух медвежат из Вологодской области Фото: vk.com/obrcrussia

В Центр спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, доставили первых в этом году подопечных.

Двух медвежьих малышей из Вологодской области привезли на реабилитацию ночью 9 февраля.

В этом году первые медвежата поступили в центр достаточно рано. Обычно это происходит к концу февраля - марте.

- Начинаем борьбу за жизнь этих крох, - сообщили в соцсети сотрудники Центра спасения медвежат-сирот.

Центр уже более 27 лет выхаживает медвежат бурого медведя, которые остались без матери. Осиротевшие проходят полную реабилитацию и подготовку к самостоятельной жизни, а после - возвращаются в родные леса.