МЧС предупреждает об усилении юго-западного ветра в Тверской области

В Тверской области ожидается ухудшение погоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что 19 февраля на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Температура воздуха в ночь на субботу -5... 0 градусов, днем -1... +4. Возможен мокрый снег с дождем и переменная облачность.

Спасатели напоминают жителям о соблюдении правил безопасности: не прячьтесь от ветра под деревьями, крышами и вдоль стен домов, за рекламными щитами, остановками общественного транспорта.

Постарайтесь ограничить выход из зданий в непогоду, будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте.