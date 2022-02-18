Губернатор Игорь Руденя поздравил с пятилетием Центр обработки вызовов Системы-112 в Твери

Губернатор поздравляет сотрудников Центра. Фото: ПТО

18 февраля губернатор Игорь Руденя лично поздравил с пятилетием Центр обработки вызовов (Система-112) в Твери. Глава региона наградил некоторых его сотрудников, осмотрел само учреждение.

Напомним, что государственная информационная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" была запущена в регионе в 2017 году.

Глава региона вручил награды сотрудникам Центра, а сотрудницам - еще и цветы. Фото: ПТО

Сейчас в Центре работает 87 специалистов. Только за прошлый год они приняли свыше 1 млн вызовов: это более 2 700 звонков в сутки, по два вызова каждую минуту. Также совершено 356 тыс. обратных звонков, принято и обработано свыше 9 тыс. смс-сообщений.

Как отметил руководитель Центра обработки вызовов в Твери Михаил Горчаков, в 2017 году, когда формировалась служба, за сутки здесь принимали всего 120 вызовов и работали только три оператора. А теперь в штате есть даже психологи.

- Вы находитесь на ответственном участке работы. Вы - костяк МЧС, ведь всё начинается с вызова. Люди звонят вам в трудной ситуации, и очень важно, что на обратной связи находятся специалисты, которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость и компетентность. Не менее важно, что ни один звонок не остается без ответа. Считаю, что задача, которую мы ставили совместно с Управлением МЧС по Тверской области, выполнена. Благодаря вам служба 112 работает без сбоев, - обратился к сотрудникам Центра Игорь Руденя.

Благодарности губернатора Тверской области вручены специалистам по приему и обработке вызовов Ирине Гречкиной, Кириллу Котову и Анне Чаловой.

По номеру «112» можно вызвать спасателей, пожарные подразделения, скорую помощь, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с Тверским дорожным фондом.

- Запланировано дальнейшее развитие системы «112», в том числе ее интеграция с аварийными службами ЖКХ в муниципалитетах Тверской области, - проинформировала пресс-служба правительства региона.

Руководитель Центра также сообщил о планах по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины.