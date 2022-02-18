В Твери 23 февраля ограничат движение и парковку транспорта на нескольких улицах

Несколько улиц перекроют в центре Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 февраля в Твери с 9:30 до 12:00 ограничат движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева;

- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

Парковка будет ограничена с полуночи до 9:30 утра на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

С 18:30 до 20:30:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской;

- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;

- на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.

Объезд транспортным средствам рекомендовано производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Планируйте поездки заранее.