В Твери 23 февраля ограничат движение и парковку транспорта на нескольких улицах

Несколько улиц перекроют в центре Твери
Фото: Алексей БУЛАТОВ
23 февраля в Твери с 9:30 до 12:00 ограничат движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия:
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева;
- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.
Парковка будет ограничена с полуночи до 9:30 утра на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.
С 18:30 до 20:30:
- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской;
- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;
- на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.
Объезд транспортным средствам рекомендовано производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
Планируйте поездки заранее.