Вместе с Западным мостом в Твери могут построить еще один путепровод

Западный мост построят рядом с железнодорожным. Фото: Александр ЖМУЛИН

17 февраля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя прокомментировал проект строительства Западного моста через Волгу в Твери. Напомним, что с января ведутся подготовительные работы на левом берегу Волги рядом с железнодорожной переправой через реку. Глава региона в эфире сказал про еще один необходимый путепровод.

Игорь Руденя напомнил проект строительства Западного моста рассчитан на три года. При этом отметил, что одним мостом дело не ограничивается.

- Это обновление железнодорожного моста через проспект Калинина и строительство развязки на Петербургском шоссе. Теперь, когда началась реализация этого проекта, мы поняли, что необходимо сделать ещё один достаточно большой объект. Это мост, который свяжет улицы Фрунзе и Паши Савельевой с Петербургским шоссе, - уточнил губернатор.

Напомним, что проект строительства Западного моста реализуется в рамках Адресную инвестиционной программы региона.

Пресс-служба областного правительства сообщила, в прошлом году по ней введено 25 новых объектов в разных сферах:

- В ближайшие три года по АИП намечено построить хорду между трассами "Москва - Санкт-Петербург" и "Москва - Рига", газопроводы юго-запада и северо-востока региона, новые здания для Бежецкой и Бологовской районных больниц, детские поликлиники и т.д.