В Твери побит температурный рекорд февраля Фото: Виктория ЖУКОВА

В Твери во вторник, 15 февраля, был побит температурный рекорд 2019 года. Воздух в этот день прогрелся до +3,8 градусов.

В четверг, 17 февраля, погода также приблизилась к рекордным значениям. В Твери днем было пасмурно и ветрено, но столбики термометров показали +5 градусов тепла.

При том, что для середины месяца характерны "минусовые" температуры -15... -9 градусов.

Последний раз таким теплым февраль был в 1973 году - зафиксирован показатель +5,1 градуса.

Холоднее всего было 17 февраля 1947 года. Отмечен "минусовой" рекорд -34,9 градусов.

В ближайшие дни существенных погодных изменений синоптики не прогнозируют - будет тепло, сыро и ветрено.

Будьте осторожны при движении на автомобилях: на дорогах - гололедица.