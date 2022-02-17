В выходные в Твери будет сильный ветер и снег с дождём

Такую погоду лучше пересидеть дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни нам предстоит репетиция ранней весны.

- Через регион проходит череда североатлантических циклонов. Будет тепло, сыро и ветрено, - предупредила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление день ото дня будет плавать, но останется низким.

В выходные понадобятся штормовки: ветер 8 м/с. По шкале Бофорта такой ветер считается «свежим», он способен качать молодые деревца. Порывы же ожидаются до 18 м/с! Могут ломаться сучья, будьте осторожны.

В субботу +2, мокрый снег и дождь. В ночь на воскресенье подморозит до -1 (здравствуй, гололедица!). Воскресным днём - ноль.

В понедельник лёгкий минус и днём, и ночью. Осадков не ожидается. А во вторник опять +2. Ранним утром - снег с дождём.

В мужской праздник, 23 февраля, будет снег, температура уйдёт в минус. Пока не очень холодно: -2…-3 градуса, но в дальнейшем может ещё подморозить.

- В такую погоду только дома сидеть да чай пить, - советует Наталья Сердитова.

Что ж, планируем спокойные выходные в домашнем уюте!

Если же вы куда-то собрались, настоятельно рекомендуем учитывать погодные условия. Обстановкой на дорогах очень обеспокоена и региональная Госавтоинспекция.

«В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», - советуют в ГИБДД.

Пешеходам погоду тоже следует учитывать. Старайтесь надевать одежду поярче и, выходя на дорогу, внимательно смотрите, нет ли машин. Автомобилист в дождь, слякоть и гололёдицу может не успеть затормозить. Берегите себя!