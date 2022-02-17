За сутки телефонные мошенники украли у двух жительниц Твери более 1,7 млн рублей

Украсть деньги с вашей карты мошенникам раз плюнуть! Фото: Мария ОСИПОВА

За одни сутки (16 февраля) в Заволжском районе Твери было зарегистрировано 2 факта дистанционных мошенничеств, общий ущерб от которых превысил 1 миллион 700 тысяч рублей.

Крупной суммы лишилась 50-летняя тверичанка. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, аферисты сообщили, что на имя женщины якобы оформлен кредит. Чтобы "спасти" деньги она должна была самостоятельно оформить кредит через мобильное приложение на сумму более 4 миллионов рублей, из которых 1 766 000 потерпевшая обналичила и через банкомат перевела на неизвестные счета. Стоит ли говорить, что этой суммы женщина лишилась.

Ещё одной жительнице областного центра мошенники рассказали легенду о тестировании в соцсети ВКонтакте. За участие ей предложили 3000 бонусов на банковский счёт. Поверив, 47-летняя женщина прошла по неизвестной ссылке, и с её карты списалось 13 400 рублей.

"В среднем в дежурные части отделов внутренних дел в регионе в день поступает от 2 до 11 сообщений о мошенничествах", - предупреждают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Полиция настоятельно рекомендует сохранять бдительность. Не реагировать на звонки якобы от работников банков – при поступлении таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк, вручную набрав номер телефона, указанный на банковской карте.