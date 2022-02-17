МУП "ЖЭК" в Твери оштрафовали и обязали убрать снег с дорог в Московском районе

МУП "ЖЭК" обязали убрать дороги в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены недостатки в содержании автомобильных дорог.

- Слой рыхлого снега составлял от 7 до 10 см, что свидетельствовало о непринятии должных мер со стороны МУП "ЖЭК" по его уборке, - сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорным органом руководителю предприятия внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Убран и вывезен снег с дорог по проспекту Победы, бульваров Гусева и Цанова, улиц Орджоникидзе, Терещенко, Склизкова, Королева, Коминтерна, Псковской и Ротмистрова.

В отношении должностного лица предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.