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Общество17 февраля 2022 12:24

МУП "ЖЭК" в Твери оштрафовали и обязали убрать снег с дорог в Московском районе

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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МУП "ЖЭК" обязали убрать дороги в Твери

МУП "ЖЭК" обязали убрать дороги в Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены недостатки в содержании автомобильных дорог.

- Слой рыхлого снега составлял от 7 до 10 см, что свидетельствовало о непринятии должных мер со стороны МУП "ЖЭК" по его уборке, - сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорным органом руководителю предприятия внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Убран и вывезен снег с дорог по проспекту Победы, бульваров Гусева и Цанова, улиц Орджоникидзе, Терещенко, Склизкова, Королева, Коминтерна, Псковской и Ротмистрова.

В отношении должностного лица предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.