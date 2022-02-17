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Общество17 февраля 2022 8:44

В Твери задержали водителя-иностранца с поддельным водительским удостоверением

Мужчина доставлен в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы провели мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы провели мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Днем, 16 февраля, во время мероприятия "Техрегламент" на площади Капошвара в Твери госавтоинспекторы остановили автомобиль "Мерседес Бенц" с тонированными стеклами.

Водитель предоставил документы, при проверке которых выяснилось, что уроженец Казахстана, проживающий в Москве, ездит по поддельным правам.

В базе данных удостоверение с таким номером числится за другим человеком. Мужчина пояснил, что прав управления транспортным средством он никогда не имел.

Нарушителя доставили в Центральный отдел полиции для установления личности и завели уголовное дело по ст. 327 УК РФ.

Нарушитель ездил по поддельным правам Фото: УГИБДД России по Тверской области

Нарушитель ездил по поддельным правам Фото: УГИБДД России по Тверской области