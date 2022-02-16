Судебные приставы Тверской области оштрафовали коллекторов на два миллиона рублей

Приставы принимают меры против незаконной деятельности коллекторов Фото: УФССП России по Тверской области

Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области в 2021 году рассмотрено порядка 250 обращений по вопросам деятельности коллекторов.

По результатам рассмотрения обращений возбуждено 58 дел об административных правонарушениях, составлено 26 протоколов на общую сумму более 2 млн рублей.

Судебные приставы напоминают жителям, что при совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторских организаций, необходимо зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений, детализации телефонных разговоров или другим способом. Сообщить о нарушении в УФССП по адресу: 170003, Тверь, ул. Веселова, д. 6, приложив к обращению имеющиеся документы и материалы, а также свои контактные данные.

Также письменное обращение можно направить через интернет-приемную на официальном сайте Управления.