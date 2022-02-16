В хозяйстве Тверской области выявили молоко с антибиотиками

В молоке из Тверской области нашли антибиотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антибиотики пенициллиновой группы - клоксациллин и ампициллин - обнаружены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в питьевом молоке жирностью 3,6%- 4,5%. Продукт произведен в одном из хозяйств Верхневолжья.

Образцы для исследований были отобраны инспекторами регионального Управления Россельхознадзора по месту производства.

В соответствии с требованиями техрегламента содержание в продукте выявленных антибиотиков недопустимо. Полученные в лаборатории результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.