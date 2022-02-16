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Общество16 февраля 2022 13:45

Сосулька на крыше дома по улице Благоева в Твери похудела, но не растаяла

За снежной глыбой жители наблюдают с 4 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сосулька на доме №6 похудела, но не растаяла

Сосулька на доме №6 похудела, но не растаяла

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери жители домов по улице Благоева продолжают наблюдать за сосулькой, которая плотно обосновалась на фасаде дома №6.

Под тяжестью снега и льда провисла крыша балкона, а сосулька дотянулась с пятого на четвертый этаж. Убирать ледяную глыбу никто не спешит. Сосулька свисает с балкона, а это уже собственность и ответственность жильцов.

Тем не менее, с приходом оттепели сосулька похудела и стала заметно меньше, но окончательно не растаяла.

Следят за ее судьбой прохожие с 4 февраля.