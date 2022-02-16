Игорь Руденя поздравил тверичанку Наталью Непряеву с бронзовой медалью в командном спринте на Олимпиаде-2022

Звезда лыжного спорта. Фото: Инстаграм Натальи Непряевой

Лыжница Наталья Непряева из Твери вместе с Юлией Ступак завоевала третье место в командном спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. С бронзой нашу землячку поздравил губернатор Игорь Руденя. - Поздравляю Вас с очередной, бронзовой наградой по итогам соревнований в командном спринте классическим стилем на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине! В сложнейшей борьбе, вместе с Юлией Ступак Вы обошли многих именитых соперниц, боролись до конца и еще раз подтвердили, что Россия заслуженно является одним из лидеров в мировом женском лыжном спорте. Такой результат достигнут благодаря Вашей колоссальной работоспособности, яркому таланту, волевому характеру. Болеем за Вас, желаем Вам новых достижений и ждем в родной Тверской области, - отметил глава региона в телеграмме, направленной спортсменке. Напомним, что на этой Олимпиаде Наталья Непряева также выиграла серебро в скиатлоне и золото в эстафете. Наталья Непряева - заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области». Помимо Натальи Верхневолжье на Олимпиаде представляют мастер спорта международного класса, шорт-трекист Даниил Ейбог. А выдающийся хоккеист из Твери Илья Ковальчук является генеральным менеджером сборной по хоккею с шайбой.

Кроме того, в состав судейской бригады Олимпийского хоккейного турнира включен тверской арбитр Евгений Ромасько.