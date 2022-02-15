Осужденного оштрафовали за демонстрацию нацистской татуировки в Тверской области

Осужденного оштрафовали за демонстрацию татуировки Фото: архив "КП"

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлено, что в феврале 2022 года 37-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-1 , публично демонстрировал татуировку на теле в виде нацистской символики другим осужденным. Данные действия запрещены законом.

В отношении нарушителя прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф.

Постановление суда не вступило в законную силу.