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Общество15 февраля 2022 18:11

Осужденного оштрафовали за демонстрацию нацистской татуировки в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения закона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденного оштрафовали за демонстрацию татуировки Фото: архив "КП"

Осужденного оштрафовали за демонстрацию татуировки Фото: архив "КП"

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлено, что в феврале 2022 года 37-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-1 , публично демонстрировал татуировку на теле в виде нацистской символики другим осужденным. Данные действия запрещены законом.

В отношении нарушителя прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф.

Постановление суда не вступило в законную силу.