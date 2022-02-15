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Общество15 февраля 2022 15:39

В Тверской области водителя обязали оплатить лечение пострадавшего в ДТП пешехода

Сумма составила 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд обязал мужчину выплатить деньги на лечение Фото: архив "КП"

Суд обязал мужчину выплатить деньги на лечение Фото: архив "КП"

ДТП произошло в мае 2021 года в поселке Сонково. 38-летний водитель, управляя автомобилем, сбил 74-летнюю женщину-пешехода, которая получила травмы средней тяжести.

Лечение обошлось женщине в 20 000 рублей. Нарушителя привлекли к административной ответственности и по требованию прокурора взыскали сумму средств, выплаченных пострадавшей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.