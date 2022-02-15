Взят под стражу председатель ТСЖ, ответственный за дом, с крыши которого упавшим льдом травмировало ребёнка

После происшествия с ребенком председателя ТСЖ взяли под стражу Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

В Твери до 10 апреля 2022 года взят под стражу 46-летний председатель ТСЖ "Волоколамка, 23", отвечающий за дом, с крыши которого на голову ребенку упала ледяная глыба.

ЧП произошло 11 февраля. С крыши указанного дома на 10-летнего мальчика упали снег и наледь. С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в реанимационное отделение ДОКБ.

После происшествия следственными органами СК России по Тверской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания ТСЖ "Волоколамка,23" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

С учетом позиции помощника прокурора Московского района, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовноо дела продолжается и находится на контроле прокуратуры области.