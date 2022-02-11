После падения наледи на ребенка в Твери следователи возбудили уголовное дело

На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Очередной случай падения наледи на ребенка произошел в Твери 11 февраля. Вечером, в пятницу на Волоколамском проспекте с дома №23 на 10-летнего мальчика свалилась ледяная глыба.

Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе травму головы. В тяжелом состоянии пострадавшго доставили в реанимационное отделение ДОКБ, где он находится на лечении.

По факту ЧП следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Услуги ТСЖ "Волоколамка, 23" по управлению данным многоквартирным домом не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как по состоянию на 11 февраля своевременно не производилась очистка крыши здания от снега и наледи, что привело к падению наледи на ребёнка, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалист следственного управления. Допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ситуацию прокомментировали в городской администрации:

- В момент схода снега на крыше дома №23 по Волоколамскому проспекту проводились плановые работы по очистке кровли от снега и наледи, дом был огорожен сигнальной лентой частично, что является нарушением техники безопасности. Ранее жалоб со стороны жителей на содержание кровли и придомовой территории не поступало.